Modena calcio, per mister Galloppa un contratto biennale

Il Modena ha ufficializzato la scelta di Daniele Galloppa come mister della prima squadra. Il tecnico romano ritrova così i colori gialloblù a distanza di dieci anni dall’esperienza vissuta da calciatore con la maglia canarina.

Classe 1985, Daniele Galloppa vanta una lunga e importante carriera nel calcio italiano. Centrocampista cresciuto nel Settore Giovanile della Roma, ha vestito in Serie A e Serie B le maglie di Triestina, Siena, Parma e Modena, totalizzando oltre 300 presenze tra i professionisti. Nel suo percorso anche l’esperienza con la maglia azzurra, culminata nel debutto con la Nazionale maggiore nel 2009.

A 33 anni, complici i gravi infortuni che ne hanno condizionato la carriera, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e intrapreso subito il percorso da allenatore.

La sua prima esperienza in panchina arriva nella stagione 2018/19, alla guida del Santarcangelo in Serie D. Dall’anno successivo inizia il percorso nei Settori Giovanili: dopo una stagione alla Vis Pesaro, nel 2020 approda alla Fiorentina, dove assume inizialmente la guida dell’Under 17, prima di essere promosso nel 2023 alla Primavera.

Alla guida della Primavera viola vive tre stagioni di grande rilievo, distinguendosi per la valorizzazione dei giovani e per i risultati ottenuti.

Nel primo anno conquista la Coppa Italia Primavera, nel 2025 raggiunge la finale scudetto persa contro l’Inter e, nella stagione appena conclusa, vince il titolo di Primavera 1 superando il Parma in finale. Nell’ultima annata ha inoltre guidato ad interim la Prima Squadra, andando in panchina con la Viola in occasione di una trasferta di Conference League.

Galloppa ha sottoscritto un contratto biennale, con opzione di rinnovo per una terza stagione al raggiungimento di determinati obiettivi: nei prossimi giorni sarà comunicata la composizione dell’intero staff tecnico canarino.