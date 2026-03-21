Modena Primavera: prima sconfitta in casa per i gialloblù

Primo tempo. Al 21′ Modena pericoloso con Arnaboldi, che raccoglie palla al limite dell’area sugli sviluppi di un corner e calcia forte di poco sopra la traversa. Cinque minuti più tardi Molara crossa sul secondo palo per Guiyong, che calcia al volo e il portiere si salva smanacciando sul palo. Nell’azione successiva nuovo tentativo del centrale francese, con un tiro piazzato a giro sul quale si distende bene Pirro. Alla mezz’ora il secondo legno, Molara entra in area, se la sposta sul destro e calcia a giro, la palla sbatte sul palo esterno ed esce. Gli ospiti passano con la prima occasione: al 37′ Ramku calcia dal limite dell’area piccola e Ungureanu respinge servendo involontariamente Romanin, che segna da due passi.
Secondo tempo. Buon inizio dei canarini, al 2′ Diarra arriva sul fondo e calcia forte con il mancino, respinge Pirro.
Il tabellino
Modena - Udinese: 0-1
MODENA: Maran, Ungureanu, Gualtieri, Arnaboldi, Korosa, Guiyong, Molara (11′ st Bruno), Carreri (11′ st Fabbri), Lo Conte (11′ st Colpo), Mampuya (37′ st Cervi), Diarra (29′ st Goulart). Allenatore: Mandelli. A disposizione: Bosi, Kumi, Eyeh, Buonaiuto, Rubino, Boschetti.
UDINESE: Pirro, Mossolin, Dal Vi, Del Pino (40′ st Visintini), Busolini, Zaramella, Ramku, Camara A. (40′ st Germinario), Camara B. (29′ st Vinciati), Vettor (29′ st Di Franco), Romanin (20′ st Bottacin). Allenatore: Gutierrez. A disposizione: Ramljak, Demarco, Fanin, Caputo, Carrillo, Favoni.
Reti: 36′ pt Romanin (U).
Ammoniti: 45′ pt Guiyong (M).