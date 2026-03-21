Modena Primavera: prima sconfitta in casa per i gialloblù

Si ferma a cinque la striscia di vittorie interne consecutive dei canarini di Paolo Mandelli. A Savignano i gialloblù hanno chiuso in svantaggio un primo tempo dominato, nel quale hanno anche colpito due pali, nella ripresa non è arrivata la rimonta. Ora la sosta del campionato, per poi tornare di scena il 4 aprile per il derby sul campo della Reggiana.

Primo tempo. Al 21′ Modena pericoloso con Arnaboldi, che raccoglie palla al limite dell’area sugli sviluppi di un corner e calcia forte di poco sopra la traversa. Cinque minuti più tardi Molara crossa sul secondo palo per Guiyong, che calcia al volo e il portiere si salva smanacciando sul palo. Nell’azione successiva nuovo tentativo del centrale francese, con un tiro piazzato a giro sul quale si distende bene Pirro. Alla mezz’ora il secondo legno, Molara entra in area, se la sposta sul destro e calcia a giro, la palla sbatte sul palo esterno ed esce. Gli ospiti passano con la prima occasione: al 37′ Ramku calcia dal limite dell’area piccola e Ungureanu respinge servendo involontariamente Romanin, che segna da due passi.

Secondo tempo. Buon inizio dei canarini, al 2′ Diarra arriva sul fondo e calcia forte con il mancino, respinge Pirro.L’Udinese torna a farsi vedere in attacco al 9′, Maran si salva con in piedi sul tiro di Vettor da posizione ravvicinata. Nuova chance importante per i gialloblù un minuto dopo, Molara pennella sul secondo palo per Diarra, che al volo con il mancino manda a lato per pochi centimetri. Al quarto d’ora Camara B. attacca la profondità, viene servito e si presenta a tu per tu con Maran: apre l’interno per il tiro, ma il numero 1 gialloblù respinge miracolosamente con il piede. L’ultima mezz’ora i canarini cercano con insistenza il pari, senza però trovare lo squillo vincente.

Il tabellino

Modena - Udinese: 0-1MODENA: Maran, Ungureanu, Gualtieri, Arnaboldi, Korosa, Guiyong, Molara (11′ st Bruno), Carreri (11′ st Fabbri), Lo Conte (11′ st Colpo), Mampuya (37′ st Cervi), Diarra (29′ st Goulart). Allenatore: Mandelli. A disposizione: Bosi, Kumi, Eyeh, Buonaiuto, Rubino, Boschetti.UDINESE: Pirro, Mossolin, Dal Vi, Del Pino (40′ st Visintini), Busolini, Zaramella, Ramku, Camara A. (40′ st Germinario), Camara B. (29′ st Vinciati), Vettor (29′ st Di Franco), Romanin (20′ st Bottacin). Allenatore: Gutierrez. A disposizione: Ramljak, Demarco, Fanin, Caputo, Carrillo, Favoni.Reti: 36′ pt Romanin (U).Ammoniti: 45′ pt Guiyong (M).