Modena, questa sera al Braglia arriva lo Spezia di Donadoni

Modena, questa sera al Braglia arriva lo Spezia di Donadoni

Modena in campo per l’ultimo tour de force del campionato: l’anticipo serale di oggi è la prima di tre partite in otto giorni, dato che martedì è previsto l’ultimo turno infrasettimanale, e seconda gara casalinga consecutiva.

Arrivano al Braglia gli aquilotti dello Spezia, reduci dalla vittoria interna contro il Monza in rimonta, da 0 a 2 a 4-2; gli ospiti sono in piena bagarre salvezza, e scenderanno al Braglia in cerca di punti pesanti necessari alla loro rincorsa.

Lo Spezia ha giocato al Braglia complessivamente 30 volte: i precedenti contano 16 vittorie del Modena, 12 pareggi e due sole vittorie dello Spezia, l’ultima delle quali il 12 marzo 1995, campionato di serie C1; lo Spezia vinse per 2 a 1, e la rete di Pellegrini non bastò ai gialli ad evitare la sconfitta. Il Modena non vince al Braglia contro lo Spezia dal 27.9.2014, campionato di serie B, finì 2 a 0 per il Modena, con le reti di Schiavone e Granoche; gli ultimi tre precedenti al Braglia sono tutti finiti in pareggio, l’ultimo dei quali lo scorso 15 febbraio del 2025 quando il Modena allora di Mandelli pareggiò per 1 a 1.

Lo Spezia ha giocato finora fuori casa 14 volte, conquistando 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, condite da 15 reti segnate e 19 subite;

il Modena a sua volta non brilla nei numeri interni: nelle ultime 9 gare casalinghe, i gialli hanno conquistato solo 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte; oggi per il Modena una ghiotta occasione per portare a casa tre punti importanti, anche se gli ospiti stanno attraversando un buon momento, con 7 punti nelle ultime 3 partite. 

Il Ds del Modena Catellani è stato giocatore di entrambe le squadre, che sono unite anche dal ricordo di Paolo Ponzo (nato l’11.3.1972 e scomparso il 24.3.2013) al quale recentemente il Modena ha intitolato la via di accesso al nascente centro sportivo del Nido.

Per provare a vincere la partita di oggi, Sottil punterà sul suo solito 3-5-2, per il avrà di nuovo a disposizione Sersanti e Nieling, mentre sconterà l’assenza di Defrel, non convocato; rimangono alcuni dubbi su Santoro eChichizola, che in settimana si sono allenati a parte. Per l’undici di partenza, davanti a Chichizola, probabili Tonoli, uno tra Adorni e Dellavalle, e il rientro di Nieling; a centrocampo, a destra ballottaggio tra Zampano e Beyuku, con Massolin, Gerli, Santoro e Zanimacchia; se Santoro non dovesse farcela, probabili o Wiafe o Nador al suo posto; nonostante il rientro tra i convocati, Sersanti non dovrebbe essere rischiato da subito; in attaccato,

soliti ballottaggi per i due posti: favoriti De Luca e Ambrosino, anche se potrebbe esserci una chance per Gliozzi e Mendes.

Arbitra Turrini di Firenze, promosso quest’anno dalla serie C alla CAN A e B, con il quale il Modena ha 2 precedenti con una vittoria e una sconfitta; l’aquila spezzina è invece al primo incrocio con l’arbitro toscano.

Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Braglia, dove sono attesi anche circa 500 tifosi in arrivo da La Spezia.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

