Eccellenza. Formigine, il ds Melotti: 'La nostra vittoria è legittima'

Non si placano le polemiche per il derby vinto a sorpresa domenica dal Formigine sul campo del Terre di Castelli.

Alessandro Melotti, ds del Formigine, replica alle dichiarazioni rilasciate dal Terre di Castelli. 'E' vero – dice Melotti - loro nei primi minuti ci hanno messo in grossa difficoltà, hanno preso un palo e una traversa in 5 minuti, ma poi non ci hanno preso a pallonate come ha dichiarato il loro mister, anzi. Dopo la mezzora, hanno iniziato a sbagliare, non riuscivano più nel fraseggio come prima e noi abbiamo preso campo, poi Salvatore e Pio Ferrara gli hanno fatto male. Nel secondo tempo, prima del vantaggio, abbiamo avuto tre o quattro occasioni, c'è stata una super parata di Gibertini con la mano di richiamo su Barbetta: non è vero quindi che ci siamo resi pericolosi solo nell'azione del gol. L'espulsione di Vezzani è stata esagerata, sono d'accordo, ma eravamo all'87', la partita era praticamente finita. Ripeto, mi ha dato fastidio leggere che ci hanno preso a pallonate, capisco la loro “ritorsione” per quello che è successo lo scorso anno, quando tra l'altro io non nemmeno c'ero quando sia Cattani che Ghidini erano qui a Formigine e poi non sono stati confermati.

Il Terre di Castelli è forte, molto più forte di noi, la classifica lo dimostra, farà i playoff come merita, ma domenica la nostra vittoria ci poteva stare, non abbiamo rubato nulla. Domenica – conclude Melotti – ci aspetta un'altra partita dura col Fiorenzuola. Non credo che giocheremo al Pincelli, è ancora messo male, stiamo valutando la possibilità di giocarla in un altro campo, domani decidiamo'.

Il ds del Terre Alessandro Ghidini torna anche lui sul derby: 'Credo che sia Cavalli che Luppi (il dg ndr) abbiamo visto un'altra partita dicendo che nel secondo tempo sono andati meglio loro. Ma abbiamo giocato quasi tutta la partita nella loro metà campo, come fanno a dire questo? Già un pareggio sarebbe stato stretto, figuriamoci la sconfitta. Una partita che doveva finire con una larga vittoria da parte nostra e invece siamo qui ancora a commentare una sconfitta assurda, che mai avremmo meritato. Invito i loro dirigenti ad andarsi a rivedere il video della partita'.

Matteo Pierotti