Serie D, Crema-Cittadella in diretta Facebook

Dopo la sosta di domenica per il Torneo di Viareggio, la Serie D riprende domenica con la Cittadella impegnata a Crema. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Fb del Crema. Dopo la trasferta di Crema ci sarà un'altra gara fuori casa, a Desenzano, poi la gara di domenica 29 marzo in casa contro il Sasso Marconi si dovrebbe giocare all'Allegretti di San Damaso tenuto fermo quasi un mese per risistemare il campo.

Intanto la Pro Sesto ha ufficializzato il centrocampista Claudio Bonanni. Il classe 1997, aveva iniziato la stagione in corso con la maglia della Vogherese, con addosso la fascia di capitano. Dopo aver collezionato 15 presenze tra campionato e coppa, impreziosite da un gol e due assist, Bonanni era stato messo fuori rosa. Costretto a giocare con la juniores, dopo un lungo tira e molla con il club, lo scorso febbraio ha rescisso il proprio contratto e la Pro Sesto ha colto l’occasione per tesserarlo. Alle spalle vanta grande esperienza, avendo vestito maglie come Varese, Castellanzese, Pavia, Folgore Caratese. Ha vissuto anche esperienze all’estero: a Malta, in Svizzera, Albania e Bulgaria

ECCELLENZA. Cambia ancora il campo del Formigine. La partita di domenica col Fiorenzuola, si giocherà sul sintetico di San Michele visto che il Pincelli è ancora in pessimo condizioni.

PROMOZIONE. La gara di domenica Virtus Correggio-Virtus Camposanto si gioca al campo Rognoni della Madonnina. Medolla San Felice-Solierese si disputa al Bergamini di San Felice.

Matteo Pierotti