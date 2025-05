Modena volley, cambiano gli equilibri societari: Gabana cede la maggioranza

Dopo settimane di voci di corridoio, mercoledì si saprà il nuovo corso societario del Modena Volley. La storica società di Viale dello Sport, erede della mitica Panini è di fronte ad un nuovo cambio di proprietà.Dopo la gloriosa epopea del Gruppo Sportivo Panini dal 1966 al 1993 infatti, si sono succeduti Giovanni Vandelli con la Daytona Volley dal ‘93 al 2005, periodo nel quale si sono vinte ben tre Champions League consecutive negli anni ‘90, fino ad arrivare alla cordata che dal 2005 al 2013 ha visto impegnarsi Pietro Peia, Giuliano Grani e Catia Pedrini, con risultati altalenanti, fino a che la stessa Pedrini non ha rilevato l’intera società nel 2013, per portarla a vivere una pur breve stagione di gloria, col dodicesimo scudetto nel 2016, due coppe Italia e due Supercoppe italiane.Nel 2022 un nuovo avvicendamento, con Giulia Gabana, già socia di minoranza nell’era Pedrini, che rileva la maggioranza del club assieme ai fratelli Michele e Christian Storci e alla loro azienda Atlantic Fluid Tech. La partenza della nuova proprietà è buona, con la conquista della Coppa Cev 2022-23, ma gli ultimi due campionati hanno lasciato parecchio amaro in bocca tra i tifosi e gli appassionati.Tra progetti di rilancio smentiti in corsa (leggi alla voce Francesco Petrella firmato con un triennale e poi esonerato per far posto ad Alberto Giuliani, attuale capo allenatore) il Modena Volley, targato Valsa Group non è stato all’altezza delle aspettative di una piazza esigente come Modena. E’ di pochi giorni fa la delusione della sconfitta in casa contro Milano, nei playoff per il quinto posto, valevole per la qualificazione in Challenge Cup, la terza coppa europea.In tutto questo, la stagione 2025-2026 comincerà con un cambio di assetto societario, i soci saranno sempre Giulia Gabana e i fratelli Storci, ma a parti invertite. Dal 70-30 attuale a favore di Giulia Gabana si passa a un 60-40 a favore di Atlantic Fluid Tech, società come detto di Michele e Christian Storci.Dai “rumors” che trapelano Giulia Gabana dovrebbe mantenere la presidenza del club, tuttavia c’è curiosità su come andrà a incidere questo cambio di equilibri societari.Intanto c’è da sottolineare che, dopo tanti anni, la società torna in mani modenesi (Giulia Gabana è infatti di Brescia, Catia Pedrini è bolognese così come gli imprenditori del dopo Daytona non erano nati sotto alla Ghirlandina), e questo potrebbe essere sintomatico di come si voglia riallacciare la società al territorio,legame che negli ultimi anni si è andato perdendo.Bisognerà però capire come i fratelli Storci vorranno incidere nel futuro societario, se andranno in soluzione di continuità o se pretenderanno un cambio di passo e in quanto tempo.Il mercato è già iniziato, Alberto Giuliani sarà capo allenatore anche la prossima stagione, mentre sono dati per partenti Rinaldi, destinazione Giappone, Stankovic, il libero Gollini e il secondo palleggiatore Meijs, con Sanguinetti probabilmente in direzione Milano. In arrivo dovrebbero esserci il libero australiano Perry e lo schiacciatore Luca Porro in arrivo da Padova.Gran parte dell’ossatura della squadra della deludente stagione 24/25 verrà confermata, ma ai tifosi, soprattutto i più critici vorrebbero che si intervenisse ai piani alti. Nel mirino infatti ci sono le scelte fatte in questi anni dal direttore sportivo Alberto Casadei e soprattutto del direttore generale Andrea Sartoretti, veri bersagli delle critiche dei tifosi, soprattutto via social.L’attesa è per la conferenza stampa di domani, mercoledì 21 maggio, per capire se dall’alto caleranno prospettive per far sì che il Palapanini torni ad essere nuovamente il tempio del Volley.