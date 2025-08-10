Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano

Terza uscita in questo pre-campionato per il Cittadella Vis Modena di Mattia Gori. La squadra modenese pareggia 0-0 in allenamento congiunto, in quel di Cavola, contro l’Alcione Milano, formazione che milita in Serie C. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0 senza nessun’occasione degna di nota. Il secondo tempo inizia con lo stesso canovaccio della prima frazione. La compagine lombarda va vicino al gol del vantaggio con Marconi, di testa, impegna Celenza in una parata miracolosa. Il Cittadella prova a ripartire ma le folate della squadra di Modena terminano contro la difesa avversaria. L’allenamento congiunto tra Alcione Milano e Cittadella Vis Modena termina 0-0.
Il tabellinoALCIONE MILANO 0
CITTADELLA VIS MODENA 0
Alcione Milano: Agazzi, Bertolotti, Renault, Galli, Pirola, Ciappellano, Lopes, Muroni, Zamparo, Pitou, Morselli. A disposizione: Moroni, Facchini, Di Marco, Mocchi, Samele, Lanzi, Rebaudo, Invernizzi, Lione, Gallazzi, Marconi. All. Cusatis
Cittadella Vis Modena: Anino, Boccaccini, Calanca, Sabotic; Dodaro, Marchetti, Carrozza, Orlandi, Sala, Caprioni, Carretti. A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Mandelli, Manzotti, Camara, Diletto, Despaigne, Rovatti, Muzio, Berziga. All. Gori