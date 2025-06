Prima categoria, il nuovo Fiorano punta a tornare subito in Promozione

E' da poco terminata una stagione e a Fiorano già si pensa alla prossima. In un torrido pomeriggio estivo è stata presentata la struttura societaria che dovrà affrontare i prossimi campionati che prenderanno il via a settembre. A fare gli onori di casa, insieme al presidente Michele Iacaruso, il sindaco Marco Biagini e l'assessore allo sport Luca Busani. Il confermatissimo Stefano Fortuna farà da trade union tra le prime squadre e juniores con il presidente Michele Iacaruso. Per quanto riguarda la prima categoria staff completamente rinnovato: Matteo Virgilio (allenatore,), Giuseppe Falco (vice), Alessio Celeste (direttore tecnico), Nicola Zannoni (direttore sportivo) ed infine Lino Riccio (allenatore portieri).Intanto team manager Stefano Fortuna ha comunicato la chiusura del mercato del Fiorano con l’arrivo in biancorosso del trequartista Alessandro Pellati (2003) proveniente dal Casalgrande, dell’attaccante Lorenzo Marino (2004) in arrivo dal Masone dove ha segnato sei reti la scorsa stagione e del giovane terzino Danilo Giuliani (2006) ex della Consolata. Inoltre, è stato confermato il centrocampista Manuel Olmi.anche qua nuovo allenatore Massimo Sonnino; dirigenti Lazzaro Garofalo, Giuseppe Esposito, Leonardo Di Giovanni e Matteo Cuoghi. Per gli Juniores regionali confermato lo staff della passata stagione: Gianluca Santangelo (allenatore), Lorenzo Pagliani (vice) e Davide Canuti (dirigente).Il settore giovanile per il secondo anno è affidato a Rocco Benevento che si sta occupando anche di tante altre cose come la sistemazione degli spogliatoi e di altri locali del centro sportivo 'Ferrari', della gestione dei campi. In occasione della presentazione della stagione ha fatto verniciare di rosso una panchina a testimonianza della lotta contro la violenza sulle donne. Un uomo con tante idee che richiederanno tempo per essere realizzate con l'obiettivo far crescere, non solo il settore giovanile biancorosso, ma l'intera società calcistica. Infine, Marco Masi è stato confermato alla guida della Scuola Calcio. Fine serata con un ricco buffet offerto dalla società a tutti i presenti. Ora tutti in attesa dell'inizio dei campionati per verificare se tutti i buoni propositi verranno confermati dai verdetti dei campi.