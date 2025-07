Promozione, il Castelnuovo punta ai playoff

Obiettivo playoff per un Castelnuovo (Promozione) costruito anche quest'anno con intelligenza. Lo staff Presidente Muratori Andrea, vicepresidente Maffei Romano, segretario Borelli Claudio, dg Casagrandi Fabrizio, ds Corsini Luca, team manager. Guglielmetti Mattia; allenatore Casagrandi Marco (c), viceallenatore Salamone Nicola, prep. portieri Ferrari Simone, preparatore atletico Cavalieri Davide, match analys: Luppi Emilio La squadra Portieri: Menozzi Andrea ('00), Ripesi Francesco ('04). Difensori: Baroni Luca ('98), Fontanesi Lauro ('96), Gilioli Simone ('05), Giovanardi Filippo ('06), Le Guern Pierre ('03), Manini Emanuele ('05), Nizzoli Lorenzo ('04). Centrocampisti: Bellei Ponzi Valerio ('02), Cavani Davide ('05, Pgs Smile) Copertino Samuele ('03), Lodi Riccardo ('06), Mazzoli Luca (05 Cittadella), Paltrinieri Mattia ('02), Pivetti Lorenzo ('05), Reggiani Matteo ('95), Veneri Edoardo ('05, Cittadella), Bellentani Simone ('04) Attaccanti: Baffo Benedict (05 Juniores), Cantaroni Nicholas ('00), Carbone Alessio ('90), Fugallo Gabriele ('05), Goldoni Sirio ('03, Ganaceto), Ienna Alessandro ('05, Fiorano). Matteo Pierotti

