Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Col Modena un test molto utile'

L'allenatore della Cittadella Gori nell'amichevole contro il Modena ha potuto visionare tutti i giocatori della nuova rosa a parte Maini, ancora indietro dopo il lungo stop, e Sardella, che tornerà col gruppo domani.

'Per noi è stato un test molto utile – dice il tecnico biancazzurro – che ci fa bruciare le tappe. Abbiamo fatto una buona gara, tutti hanno fatto il minutaggio stabilito. Anche i più giovani del secondo tempo, in cui avevamo in campo molti Under 18, hanno avuto l’atteggiamento giusto. Sono soddisfatto anche del ritiro: sono stati 6 giorni intensi, abbiamo cambiato abbastanza, ma sta crescendo la conoscenza e poi, cosa importante, nessuno si è fatto male. Il nostro obiettivo? Ad oggi non si sa nemmeno il girone, l’obiettivo è migliorarci in tutto, dai risultati alla qualità di gioco e al numero di giovani lanciati. Avevamo Martey che è andato in Lega Pro, sarebbe bello che succedesse ad altri'. Primo test anche per Alessandro Calanca, ex capitano del Carpi, uno dei big del mercato estivo della Cittadella. 'Sono arrivato in un gruppo eccezionale – spiega – il nostro obiettivo è dare fastidio a tutte le squadre, ho visto un gruppo molto motivato, con ragazzi giovani che hanno tanta voglia di imparare. I 'vecchi' li conoscevo già tutti, con alcuni ho avuto la fortuna di giocare, altri li ho sempre sfidati e da avversari erano i top della categoria'.

Matteo Pierotti