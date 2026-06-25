Volley Modena affida il settore giovanile a Giorgia Mazzoli

Volley Modena ha annunciato la nomina di Giorgia Mazzoli come nuova responsabile recnico del Settore giovanile.

Una scelta importante per la società modenese, che negli ultimi anni ha investito nello sviluppo del proprio vivaio, con l'obiettivo di offrire alle giovani atlete un percorso sportivo di qualità, fondato su competenza, passione e valori educativi.

Giorgia Mazzoli porta al Volley Modena un bagaglio di esperienza di assoluto valore. Il suo passato da atleta ad alto livello e l'esperienza maturata nel mondo della pallavolo rappresentano una garanzia per la crescita tecnica delle ragazze e per il consolidamento del progetto sportivo della società.

Il nuovo incarico prevede il coordinamento dell'intero settore giovanile, la supervisione dei programmi tecnici e la collaborazione con gli allenatori per garantire un percorso formativo condiviso e orientato alla valorizzazione delle atlete.

'L'arrivo di Giorgia rappresenta un tassello fondamentale per il futuro di Volley Modena - commenta la società -. La sua competenza, la sua esperienza e la sua visione tecnica ci permetteranno di compiere un ulteriore salto di qualità nel lavoro quotidiano con le nostre giovani atlete. Siamo convinti che il suo contributo sarà determinante per continuare a crescere e per consolidare il ruolo del Volley Modena come punto di riferimento della pallavolo giovanile sul territorio'.