Tragico schianto questa sera intorno alle 21 a Vignola in via per Sassuolo. Per cause in corso di accertamento un'autovettura con a bordo cinque giovani è uscita di strada all'altezza del civico 1415.Sul posto, insieme al personale del 118, è intervenuto una squadra dei vigili del fuoco di distaccamento di Vignola ma per due dei ragazzi, un diciottenne e un ventiquattrenne estratti dalle lamiere dell'auto, non c'era più nulla da fare.Un'altra persona in gravi condizioni è stata portata da Elisoccorso 118 all'ospedale Maggiore di Bologna. Altri due con ferite meno gravi sono stati portati all'ospedale di Baggiovara.Sul posto anche i Carabinieri di Vignola