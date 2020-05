Appello Aemilia, nell'udienza di ieri protagonista Mario Vulcano

Aemilia

Prosegue, nell'aula bunker del carcere bolognese della Dozza, l'appello del processo. Nell'udienza di ieri sono state discusse le posizioni di quattro imputati, vale a dire. Di questi, il più importante è proprio Vulcano, condannato in primo grado a 14 anni per associazione mafiosa con rito abbreviato e a 12 anni e sei mesi per altri reati come fatture per operazioni inesistenti, intestazioni fittizie e reimpiego di capitali illeciti. Con l'unificazione dei riti ordinario e abbreviato anche per lui, come già accaduto per il collaboratore di giustizia Antonio Valerio, la Procura generale ha chiesto la condanna a una pena complessiva inferiore ai 26 anni e sei mesi accumulati in primo grado, ritenendo 'equa - ha detto in udienza il sostituto pg Valter Giovannini - una pena di 21 anni'.Di tutt'altro avviso, ovviamente, la legale di Vulcano, Marilena Facente, secondo cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Emilia è 'profondamente ingiusta e illogica'. Per quanto riguarda gli altri tre imputati, l'accusa ha chiesto per tutti e tre la conferma delle condanne inflitte in primo grado, che sono di cinque anni per Muto, tre per Petrone e cinque anni e tre mesi per Brugnano. Non è invece intervenuto in udienza Valerio, con il quale non è stato possibile stabilire il collegamento in videoconferenza. Il collegamento non potrà essere recuperato neanche per la prossima udienza, in programma giovedì e nella quale si discuteranno le posizioni di Lauro Alleluia, Luigi Brugnano, Mario Cannizzo, Alfonso Frontera e Francesco Pio Passatore, mentre il collaboratore di giustizia dovrebbe poter intervenire nuovamente a partire dall'udienza del 4 giugno. In quell'occasione, o in una delle udienze successive, Valerio dovrebbe rendere delle nuove dichiarazioni spontanee.