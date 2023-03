Nonantola, l'associazione Aemilia festeggia i suoi 10 anni

Nell'occasione verranno presentati una serie di segnalibri d’autore realizzati dagli illustratori Massimo Baldini, Elis Colombini, Adriano Molinari, Claudio Motti, Lucrezia Motti e Gian Paolo Zanti e verrà inaugurata l’esposizione di segnalibri 'Viaggio in Emilia-Romagna' (dalla raccolta di Pamela Tavernari).La mostra sarà aperta presso lo spazio di Aemilia fino al 22 aprile 2023 il sabato (ore 10-12) e su appuntamento in tutti gli altri giorni e orari (tel. 3283036445; aemilia.storie@tiscali.it)A tutti coloro che si iscriveranno o rinnoveranno l’iscrizione ad Aemilia verrà consegnata una serie di segnalibri in omaggio.

