Rubava sulle auto nel parcheggio del supermercato: arrestato

I Carabinieri lo hanno visto in sella ad una bicicletta aggirarsi con fare sospetto tra alcune auto parcheggiate nell'area antistante il supermercato Esselunga in strada Morane a Modena. Nemmeno il tempo per allontanarsi che i militari gli erano addosso per controllarlo. Sospetti fondati. L'uomo, di 45 anni, aveva nascosto del denaro che poco prima aveva rubato a una delle due auto in sosta che i militari hanno trovato aperte e razziate. Subito è scattato il fermo. Durante gli accertamenti è emerso che in passato era stato tratto in arresto per altro analogo reato, e condannato agli arresti domiciliari in un comune della Sardegna. L'arresto è scattato per furto aggravato.