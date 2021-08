Assaltarono portavalori al Grand'Emilia: arrestati

Li hanno arrestati all'alba di oggi in provincia di Napoli ed in provincia di Foggia. Uno di loro al porto di Napoli dove era in partenza per una crociera. Erano ricercati da un anno e mezzo, perché accusati di aver messo a segno la rapina a mano armata al portavalori della società Coop Service commessa il 20 gennaio del 2020 all'interno del Centro Commerciale Grandemilia di Modena, oltre che di porto illegale di armi da sparo e di ricettazione.Si tratta di due uomini originari del foggiano, arrestati questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale di Modena con il supporto dell'arma territoriale di Napoli e Foggia e con il contributo dei reparti speciali messi a disposizione dalle legioni Carabinieri Puglia e Campania.I fatti riportano alla mattina del 20 gennaio quando una squadra dell'Istituto di vigilanza privata Coopservice incaricata di raccogliere l'incasso del centro commerciale Grand'Emilia è stata aggredita da tre rapinatori armati con il volto coperto da passamontagna che minacciando le due guardie (una ferma al posto di guida e una intenta a trasportare un carrello con i soldi), con fucili a pompa, erano riusciti ad impossessarsi sia del denaro (150.000 euro), sia della pistola Beretta calibro 9 di una delle due guardie giurate. Fu a quel punto che una delle guardie, ancora al posto di guida, ha reagito secondo le procedure previste per impedire la sottrazione degli altri valori presenti sul mezzo. Ha inserito la marcia, riuscendo ad allontanare il mezzo blindato dal luogo della rapina. A quel punto i tre rapinatori sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore bianco con targa clonata risultata successivamente provento di furto avvenuto il 17 gennaio in provincia di Campobasso. Il veicolo venne rinvenuto dai carabinieri a poco più di un chilometro dal luogo della rapina con l'abitacolo completamente cosparso e ricoperto di polvere bianca di un estintore allo scopo di cancellare eventuali impronte tracce biologiche.Le indagini immediatamente avviate, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena, sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Modena. Attraverso numerosi filmati acquisiti dalle diverse telecamere di videosorveglianza, anche dei caselli autostradali, l'analisi dei tabulati telefonici, hanno consentito di raccogliere prove schiaccianti nei confronti di due indagati. Coincidenti anche con il furto dell'autovettura utilizzata per la fuga.Una svolta importante nelle indagini è avvenuta a Torino, a seguito dell'arresto, in flagranza di reato di un uomo che alla guida di un auto alla vista dei Carabinieri si è dato alla fuga. Bloccato i Carabinieri hanno scoperto che sull'auto c'erano giubbotti antiproiettile, scaldacollo, guanti, armi, fucili a pompa, munizioni, targhe clonate, chiodi a tre punte. Elementi che, attraverso riscontri in ambito familiare, hanno portato a fare emergere collegamenti con gli autori della rapina. Il cerchio degli inquirenti sui due rapinatori era sempre più chiuso. Da qui l'ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura, eseguito questa mattina.