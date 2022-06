Campovolo, due agenti travolti. Il Sulpl: 'Organizzazione carente'

Due agenti della Polizia locale di Reggio sono stati investiti sabato pomeriggio da uno scooter. L’incidente è accaduto poco dopo le 17 in via Mozart, una delle arterie dirette alla Rcf Arena per il maxi-concerto al Campovolo. Uno scooter con due persone in sella si è messo a zigzagare tra la gente travolgendo i due agenti.'Il Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale), sindacato più rappresentativo per la Polizia locale italiana, è vicino ai colleghi rimasti feriti (una con prognosi superiore ai 40 giorni) e a loro vanno i migliori auguri di pronta guarigione e la nostra solidarietà - scrive in una nota il segretario regionale del sindacato Luca Falcitano -. Quanto avvenuto in occasione del ferimento dei colleghi deve far riflettere sull’efficacia dell’intero dispositivo che ha visto tra l’altro un massiccio e straordinario coinvolgimento della Polizia Locale.'Pubblicamente tra foto di rito e comunicati trionfanti in molti si sono dimenticati di questi aspetti, due agenti travolti e feriti mentre cercano di garantire il deflusso del pubblico in sicurezza, riusciranno a far riflettere? - chiude Falcitano -. Auspichiamo che si arrivi in tempo breve ad una condanna di chi si è reso autore di questo fatto grave, augurandoci che il Comune, le istituzioni e magari anche gli organizzatori del concerto possano essere al fianco dei colleghi feriti sia sul fronte giudiziario che per le eventuali spese mediche e legali necessarie. Ad oggi infatti diversamente da quanto avviene per le forze di polizia statali non viene garantita agli Agenti della Polizia Locale in caso di episodi come quelli di sabato la giusta assistenza legale, medica e previdenziale rispetto alle altre forze di polizia. Al sindaco Vecchi va l’invito, visto quanto successo proprio a Reggio Emilia, ad agire quale Presidente di ANCI Emilia Romagna per risolvere le problematiche che il Sulpl da decenni sta segnalando riguardo alle differenze previdenziali, retributive e contrattuali tra Polizia Locale e Forze di Polizia statale'.