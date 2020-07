Cane muore chiuso in auto sotto il sole: denunciato il padrone

Appena informati del fatto, avvenuto il 25 luglio scorso intorno alle ore 14, nel parcheggio di un circolo privato, i Carabinieri si sono messi sulle tracce riuscendo ad individuare il responsabile e a procedere con la denuncia per maltrattamento di animali nei confronti di un uomo di 65 anni sassolese. L'uomo aveva posteggiato l'auto, lasciando all'interno il proprio cane, un pastore tedesco, chiuso all'interno dell'abitacolo del mezzo in sosta sotto il sole per ore, provocandone la morte. Del fatto i Carabinieri sono stati informati solo successivamente ma in breve i militari sono riusciti a risalire al responsabile, denunciato alla Procura della Repubblica.