Carpi, vandali danno fuoco alla casetta dei bambini al parco

Incendio questa mattina a Carpi nel parchetto tra via Nuova Ponente e via Mozart. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 10 per un incendio di una casetta in legno per bambini. Nonostante il pronto intervento la struttura per i bimbi è andata distrutta. L'area è stata transennata per sicurezza. Non si registrano feriti.'Voglio esprimere una dura condanna per l’atto vandalico presso l’area verde tra via Nuova Ponente e via Mozart. L’incendio della 'giostrina' collocata nell’area verde non deve essere derubricata ad atto “goliardico”, hanno preso di mira una struttura ludica che viene usata da bambine e bambini per giocare e divertirsi. Un danno quantificabile in diverse decine di migliaia di euro - afferma il sindaco Bellelli -. Ora l’area sarà messa in sicurezza e quanto prima rimossa. Chiedo il massimo impegno per identificare gli autori di questo grave atto, per questo chi ha visto qualcosa è caldamente invitato a contattare la polizia locale'.