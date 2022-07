Cimoncino: corpo anziano disperso trovato in dirupo

È stato trovato in fondo ad un dirupo, nel pomeriggio, non lontano dal Cimoncino ma molto distante dal punto in cui la moglie, quasi al termine di una escursione lungo l'anello del cimondino, lo aveva visto per l'ultima volta, il 20 luglio scorso. Luigi Salsi, escursionista 78enne di Cavezzo di cui non si avevano più notizie, è stato trovato senza vita. Purtroppo come ormai previsto. Le ricerche condotte con unità di terra e di aria, con elicotteri e droni, supportate anche da unità cinofile avevano perlustrato, tracciando con i GPS le aree esaminate, chilometri di prati in altura e boschi impervi a tratti resi dificili da percorrere a causa delle fitta vegetazione. Allargando sempre più il raggio di azione rispetto al punto in cui l'uomo, dopo avere detto alla moglie che lo anticipava sul sentiero, di attenderlo all'auto dove sarebbe arrivato poco dopo, ha fatto perdere le proprie tracce.Dopo gli accertamenti di rito da parte Forze dell'Ordine la salma è stata recuperata dalla zona particolarmente impervia con l'ausilio dell'elicottero Vigili del Fuoco reparto volo Emilia Romagna.Nelle foto, le ricerche dell'uomo in un dirupo nell'area del Cimoncino con i cani molecolari e, sotto, l'immagine dall'alto dell'area della scomparsa e del ritrovamento