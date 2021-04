Modena, atti vandalici alle sedi comunali e Inps

Nella notte sono stati compiuti degli atti vandalici e intimidatori verso le sedi dell'Inps di Modena, dell'Anagrafe del Comune di Modena e della Circoscrizione 1 di Piazzale Redecocca.All'Inps è stato dato fuoco, con della benzina, a uno dei portoni di ingresso della sede. All'Anagrafe di via Santi hanno spaccato una vetrata. Alla Circoscizione 1 hanno dato fuoco alla corona di fiori, posata il 25 Aprile, davanti all'ingresso della sede.'Si tratta chiaramente di un'azione dimostrativa e intimidatoria direzionata verso il lavoro pubblico. Lo stato di emergenza pandemica e le difficoltà economiche stanno certamente esacerbando gli umori delle persone, aizzati ulteriormente da certe comunicazioni politiche e certe opinioni giornalistiche che tendono a vedere nel pubblico l'origine dei mali e dei disagi delle persone. Quando, invece, il lavoro pubblico, nel suo insieme, sta garantendo, in questa lunghissima emergenza, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi a tutti i cittadini. Una pubblica Amministrazione, lo ricordiamo, falcidiata per oltre 10 anni, dai tagli agli organici - afferma la Cgil -. Oltre a deplorare e condannare questi atti, sono ad esprimere piena solidarietà a tutti i lavoratori colpiti, questa notte, da tali eventi, che seppure simbolici, esprimono una violenza inaccettabile. Sarà compito delle forze dell'ordine accertare le responsabilità di questi atti. Rimarchiamo che l'attacco anche ad un simbolo della celebrazione del 25 Aprile, carica di ulteriore viltà l'azione di coloro che, evidentemente, non hanno a cuore la libertà del nostro Paese, nata dall'antifascismo. Ciò avviene alla vigilia del Primo Maggio e rappresenta un ulteriore sfregio verso le lavoratrici e i lavoratori'.