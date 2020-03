Coronavirus, scioperi: denunciati operai SiCobas. Arrestato Semprini

Questa mattina la polizia di Carpi è intervenuto presso lo stabilimento di macellazione carni Opas in via Guastalla, dove 8 lavoratori appartenenti alla sigla sindacale Si –Cobas stavano protestando a seguito dell’infortunio mortale di due giorni fa.



La polizia, dopo aver proceduto all’identificazione dei manifestanti, li ha denunciati per inottemperanza alle misure urgenti in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da Cooronavirus.

Intanto, all'Emiliana Serbatoi di Campogalliano, dove era in corso uno sciopero, la polizia ha arrestato il coordinatore provinciale del Si Cobas Enrico Semprini, ed il delegato dell'azienda. Sono attualmente in stato di fermo in questura. Ne dà notizia lo stesso sindacato.