Due gravi incidenti stradali a Carpi e Mirandola

Scontro tra due auto con due feriti a Mirandola e scontro auto e moto a Carpi, con un 15enne ricoverato all'ospedale

Un 15enne di Carpi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale a seguito dell'impatto tra la moto da lui condotta ed una auto, una Range Rover, all'incrocio tra la Tangenziale Losi e via Molinari, a Carpi.



La dinamica dello scontro è all'esame degli agenti della Polizia Locale delle Terre d'Argine. I sanitari del 118 resisi conto della gravità dei traumi riportati hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso, arrivato da Bologna. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Maggiore di Bologna. I rilievi sono condotti dalla Polizia Municipale Terre d'Argine.



A Mirandola sono invece due i feriti conseguenza di uno scontro tra due auto avvenuto intorno alle ore 18 all'incrocio tra via Mazzone e via Puviana. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale di Mirandola, 118 e Vigili del fuoco che hanno provveduto a sgombrare e a mettere in sicurezza l'area dopo la rimozione dei veicoli, uno dei quali ribaltatosi nell'impatto. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Mirandola.





