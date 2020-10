Finale Emilia: esce di strada, muore 59enne

Una curva, sulla via Selvabella, forse affrontata male e l'uscita di strada, tragica per il 59enne alla guida. Gabriele Vaccari di Crevalcore è morto dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto che si è ribaltata fuori strada. Il fatto è avvenuto ieri sera, intorno alle 19, sulla strada che costeggia il fiume Panaro. L'uomo si stava dirigendo verso il centro città quando per cause in corso di accertamento, ma sembra esclusa la presenza di altri veicoli, è finito fuori strada.

Sul posto è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.