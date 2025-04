Formigine, 65enne stuprata da un minore straniero mentre fa jogging

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una 65enne è stata violentata da un minorenne straniero mentre faceva jogging ieri intorno alle 12 nella frazione di Tabina di Formigine. L'autore sarebbe già stato individuato dai Carabinieri. E' un giovane, minore, accolto nella vicina struttura. Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna stava percorrendo come sua abitudine l'area vicino a casa, facendo Jogging. In particolare percorrendo via Tomaselli, strada stretta ma aperta al traffico veicolare che si dipana tra le campagna della frazione, quando il giovane, ospite di una struttura per minori stranieri non accompagnati che dista dal luogo alcune centinaia di metri, e che in diversi avrebbero già notato le scorse settimane percorrere la zona, l'avrebbe avvicinata, in bicicletta. Prima la donna sarebbe stata fatta cadere a terra, poi trascinata a forza nel campo. Afferrata, sempre stando alle prime ricostruzioni non ufficiali, con un laccio.

Superato il fossato è stata trascinata a forza per alcune decine di metri in mezzo al campo, nell'era alta. Per infliggerle una violenza brutale. Fisica nel tentativo di frenare la reazione della donna e poi sessuale. Pare che il giovane sia stato disturbato e interrotto nella sua criminale azione dalla presenza di un auto che si era fermata per consentire il passaggio di un secondo mezzo, nella direzione opposta. Dandosi alla fuga. La donna sotto choc ha chiamato i soccorsi. All'arrivo del 118, la vittima dell'aggressione aveva il volto tumefatto, immediato il trasporto in ospedale. I carabinieri di Sassuolo giunti sul posto si sono immediatamente recati nel centro per minori stranieri non accompagnati, perquisite le stanze, sequestrati alcuni oggetti ed indumenti. L'aggressore sarebbe stato individuato dai militari dell'Arma.

Nella foto, il tratto di via Tomasetti in cui il ragazzo ha incontrato la donna, gettata a terra e trascinata nel campo