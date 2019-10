Formigine, auto si ribalta e danneggia tubo del gas

Incidente oggi pomeriggio a Formigine in via don Franchini nella frazione di Magreta. Una BMW è finita fuori strada ribaltandosi. L’auto nella sua corsa ha danneggiato la condotta del gas. Vigili del Fuoco e azienda del gas sono intervenuti per garantire la sicurezza e il ripristino dell’impianto. Il conducente è rimasto fortunamente illeso.