Furto di energia e di furgone: bloccate due donne Rom

Due azioni distinte dei Carabinieri in due diversi campi nomadi della provincia: una a Modena e una a Novi di Modena. Nei confronti di due donne di origine rom. Nel caso di Modena è scattata la denuncia nei confronti di una trentacinquenne, già nota alle forze dell'ordine, individuata come legata furto di un furgone avvenuto a Mantova il 24 gennaio 2019, che i militari del nucleo operativo radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno individuato all'interno di un'area nomadi in cittàNel caso di Novi di Modena, i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto una donna quarantunenne, già nota alle forze dell’ordine, per furto di energia elettrica da una cabina di distribuzione. La donna, appartenente alla comunità rom, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.