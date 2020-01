Guardia favorì rapinatori: arrestato 30enne modenese

Una guardia giurata privata, 30enne modenese, è stata arrestata dai Carabinieri. L'uomo, nel marzo del 2019 aiutò due nomadi a mettere a segno una rapina a mano armata in una sala slot di Mirandola dove lavorava come addetto alla sicurezza. Due nomadi di 27 e 34 anni, all'orario di chiusura della slot Macau, entrarono nel locale armati di pistola. Due addette stavano contando l’incasso, 35mila euro, che venne consegnato ai banditi. Dalle prime immagini delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri capirono l'accordo. I due malviventi si presero infatti la libertà di dare le spalle alla guardia, di lasciare incustodita la pistola sul bancone a dimostrazione di una complicità tra i due e all’addetto alla sicurezza, confermata anche da una chiamata al cellulare tra la guardia e un rapinatore poco prima del colpo. Infine l’incontro successivo al colpo, tra i tre, per spartirsi il bottino. Questa mattina l’arresto del 30enne per rapina in concorso.