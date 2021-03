Incidente sul lavoro, muore operaio di 59 anni di Finale Emilia

Tragedia sul lavoro questo pomeriggio alle 14.30 a Ferrara. Un operaio edile di 59 anni residente a Finale Emilia è morto dopo essere caduto dal balcone di una abitazione in cui stava compiendo lavori di ristrutturazione per conto di una ditta. La vittima è Giuseppe Fiore, di origine napoletane.L'uomo si sarebbe sporto dal balcone, al terzo piano, e sarebbe caduto accidentalmente. Sul posto anche il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ausl. Indagano i carabinieri.

