Ladro distratto: perde carta di identità mentre ruba al policlinico

Quando gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Modena sono risaliti alla sua identità attraverso il filmato delle telecamere di videosorveglianza che lo avevano immortalato, la sera del 28 aprile, con un sacchetto in mano, all'uscita dal reparto di malattie infettive del Policlinico, si sono accorti che quell'uomo, un 40enne italiano, pluripregiudicato, era già in carcere, arrestato per altri reati commessi nei giorni scorsi. Da qui la notifica in carcere della denuncia per furto. Un furto anomalo, quello consumato al reparto di malattie infettive del Policlinico. La mattina del 29 aprile il personale si era accorto che da un locale chiuso del reparto eranon spariti, trafugati, un telefono cordless ed un manometro di ultima generazione. Chiamati sul posto gli agenti avevano trovato nelle immediate vicinanze del luogo del furto, una felpa ed una carta di identità. Fatto altrettanto anomalo ma non sufficiente per fornire la prova che il furto fosse stato commesso dal titolare del documento.



Incastrato però dal filmato della videosorveglianza, che la sera del 28 aprile riprende una figura maschile, con addosso la stessa felpa ritrovata poi all'interno, dirigersi verso il reparto ed uscire, poco dopo, con un'altra felpa addosso ma trasportando un grosso sacco. Un uomo la cui identità corrispondeva a quella del documento lasciato all'interno. Quanto basta per chiudere il cerchio delle indagini su di lui, accusato di un furto che andrà ad ad aggiornare la lunga serie di reati per i quali l'uomo sta già scontando una pena in carcere