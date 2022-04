Lago di Como, attentato incendiario a villa del giornalista filo-Putin

“L'incendio sembrerebbe essere un atto dimostrativo”. Lo dice all’agenzia Agi il sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari. “Di fatto la villa è un cantiere. Solo le pareti all’esterno sono intonacate, dentro i lavori sono in corso. Quello che è certo è che sono stati trovati bruciati degli pneumatici”. Quanto alla presenza del facoltoso presentatore televisivo, che ha un’altra villa sul lago, a Pianello, Spaggiari dice che “fino a un mese fa la maggior parte dei miei concittadini non sapeva chi fosse e delle sue simpatie per Putin”.L’incendio doloso, secondo i primi accertamenti, rientra in una precisa strategia considerando che delle complessive tre proprietà di Solovyev (valore di 8 milioni di euro), anche la seconda casa a Pianello del Lario è stata oggetto di un’incursione nella notte: imbrattati i muri esterni.