Lesignana: anziano legato picchiato e derubato

Hanno forzato la porta laterale della casa indipendente abitato da un uomo di 85anni vittima sabato sera, di una violenta aggressione a scopo di rapina, Messa in atto da una banda di almeno tre uomini che dopo essersi introdotti in casa dell'anziano lo hanno preso a schiaffi e poi legato ad una sedia ed evitato il grido di aiuto chiudendogli la bocca con del nastro adesivo. Una volta immobilizzato i tre si sono messi alla ricerca di denaro e preziosi. Dopo poco avevano raccimolato merce e soldi per un valore di circa 1000 euro, oltre ad una pistola che l'uomo deteneva in casa. I tre si sarebbero dati alla fuga a bordo di un autoChiamati sul poso, le indagini sono affidate ai Carabinieri