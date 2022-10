Malore improvviso nella notte: muore artigiano di 47 anni

Tragedia in provincia di Venezia. Un uomo di 47 anni, Giorgio Angiolin, è morto ieri mattina vittima di un malore improvviso che lo ha colto nella notte. L'uomo residente nel Comune di Cavallino-Treporti è stato trovato senza vita dalla sorella al mattino, inutili i tentativi dei sanitari della Croce Verde accorsi sul posto di rianimarlo. Di professione artigiano piastrellista, molto attivo in parrocchia, Giorgio Angiolin era rimasto orfano di madre da adolescente. Lascia il padre, un fratello e due sorelle.

