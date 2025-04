Marzaglia, tre persone trovate morte in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Tragedia questa mattina a Marzaglia Nuova di Modena dove in un appartamento sono stati trovati i corpi di tre persone: Carlo Salsi, 76 anni, il figlio Stefano, 50 anni, e la moglie Claudia Santunione, 76 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stato il padre Carlo a uccidere la moglie Claudia e il figlio Stefano e poi a togliersi la vita. La donna era malata da tempo, così come il figlio, disabile e in sedia a rotelle. A quanto si apprende, una delle prime ipotesi sulle modalità dell'omicidio-suicidio, è l'avvelenamento da parte dell'anziano che avrebbe ucciso i suoi cari per poi togliersi la vita. I carabinieri di Modena stanno comunque ricostruendo quanto accaduto nella casa a Marzaglia, coadiuvati dal reparto scientifico. A scoprire i tre cadaveri è stato il fratello di Carlo Salsi, intorno alle nove del mattino. E' entrato in casa e dopo ha chiamato i soccorsi. Madre e figlio sarebbero stati trovati a letto.