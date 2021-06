Modena, 50enne denunciato: 'Sono io la prima vittima dell'aggressione'

'Sono il cinquantenne che il 27 maggio a bordo della sua bicicletta, tornando a casa, ha urtato un tavolino di persone a me sconosciute in un locale nei pressi di corso Canalchiaro: dopo aver chiesto scusa perché mi erano finiti i lacci nella corona della bicicletta, i titolari mi hanno aggredito intimandomi di andare via e, nonostante fossi per terra, hanno continuato a prendermi a calci e pugni. A prova di tale aggressione ho presentato denuncia ai carabinieri'. A scrivere a La Pressa è Filippo Lombardi, il 50enne denunciato del quale abbiamo dato conto questa mattina alla luce di una nota diramata dal Comune di Modena. L’uomo, in base a quanto riferito dal Comune, era poi ritornato nello stesso luogo e, con l’ausilio di un oggetto metallico, aveva danneggiato la porta d’ingresso in vetro di uno dei locali.E Lombardi non accetta neppure il passaggio nel quale il Comune evidenzia un abuso di alcol.'Volevo rispondere alla nota affermando che una persona per essere definita in stato di 'alterazione alcolica' deve essere sottoposta a visita medica alcol test o esami del sangue - continua il 50enne -. Nulla di tutto ciò è stato fatto, mi sono recato a casa mia a piedi con la mia bici e non è stato chiamato nessun dottore'.