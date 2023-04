Modena, ancora un rogo alla Longagnani: via Giardini chiusa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dopo pochi minuti i vigili del fuoco del Comando di Modena, distanti pochi chilometri, sono giunti sul posto. Sono in corso le operazioni di contenimento delle fiamme. Non si regitrano feriti.A causa del vasto incendio la polizia locale giunta sul posto ha chiuso via Giardini.L' 8 febbraio la stessa area era stata devastata da un incendio simile, anche in quel caso fu necessario chiudere la strada.