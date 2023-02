Rogo devasta autodemolitore, via Giardini chiusa a Baggiovara. Arpae: 'Chiudete finestre'

Rogo nell'azienda Longagnani ecologia: le fiamme sono scaturite dal reparto rifiuti speciali. La Polizia locale sta avvertendo la popolazione di tenere chiuse le finestre in via precauzionale

Devastante incendio generato all'alba di oggi ai danni di uno dei due demolitori con sede nel tratto della via Giardini all'altezza di Baggiovara.

Intorno alle 6, si è sviluppato il rogo nell'azienda Longagnani ecologia: le fiamme sono scaturite dal reparto rifiuti speciali.



Una enorme nuvola di fumo si è levata da questa mattina rendendo impercorribile anche il tratto dell'importante arteria stradala Statale. La Polizia Locale e la Polizia di Stato stanno bloccando l'accesso al tratto. Dalle 6,30 Vigili del Fuoco impegnati con 15 unità e 7 mezzi, intervenuti anche i carabinieri. Non ci sono feriti.

Sul posto anche i tecnici di Arpae, sulla base delle loro indicazioni la Polizia locale sta avvertendo la popolazione di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. È stata chiusa al traffico la via Giardini nel tratto rotatoria ospedale e complanare Einaudi.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.