Modena, baby gang di stranieri aggredisce e manda in ospedale 15enne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Baby gang ancora in azione nel pomeriggio a Modena. Intorno alle 16.30 in via Morane, angolo via Carlo Sigonio due baby gang di origine straniera hanno preso di mira un 15enne italiano cercando di rubargli la bicicletta e i soldi. La vittima è stata colpita con pugni e spintoni in mezzo alla strada. Alcuni passanti hanno prestato soccorso al 15enne che ha subito la frattura del setto nasale oltre a diverse contusione. Raggiunto dai sanitari del 118, è stato trasportato al Pronto soccorso del Policlinico. Indaga la polizia.

'Siamo vicini al ragazzo aggredito e rapinato quest’oggi a Modena. Il livello di pericolo nelle vie cittadine è aumentato. Non ci si può arrendere al fatto di non uscire di casa.

E' chiaro che ci sono zone della città in mano a gruppi di delinquenti che non si fanno scrupoli ad aggredire persone forse consapevoli di poter farla franca o comunque non avere nulla da perdere. E questo è inaccettabile.Il pd parla di inclusione ma chi delinque a Modena è sempre di origine straniera: la nostra città è una bomba ad orologeria - afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi -. Auspichiamo una rapida identificazione e pene esemplari per questi soggetti: non si può continuare a vivere con il timore di non potere fare nemmeno una passeggiata per non rischiare una aggressione. Per questo, e per prevenire altri episodi come questo che potrebbero capitare a chiunque, serve una risposta forte e decisa, per procedere celermente con una condanna adeguata alla gravità dell'azione commessa. Una città come Modena non si può rassegnare a tutto ciò'.