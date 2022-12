Modena, dopo tentato furto fugge in tangenziale in bicicletta

La Volante ha intercettato l'uomo che stava percorrendo la tangenziale in contromano a forte velocità in sella ad una bicicletta

La polizia di Modena ha arrestato uno straniero di 39 anni al termine di una rocambolesca nottata. Intorno all'1.30 di questa mattina, è entrato in funzione l’allarme antintrusione, tele-collegato con la Centrale Operativa della Questura, di un esercizio commerciale in zona Crocetta nei pressi della uscita 5 della tangenziale Pasternak. La Volante ha intercettato e fermato l'uomo che stava percorrendo la tangenziale in contromano a forte velocità in sella ad una bicicletta. Un'altra Volante invece si è portata presso l’esercizio commerciale, dove si trovava il titolare. Questi aveva di fatto sorpreso l'uomo all’interno della propria attività e tentato di fermare pochi minuti prima dell’arrivo della Polizia.



Da un sopralluogo è stato accertato che l’uomo si era introdotto nel locale attraverso una finestra con apertura orizzontale, non chiusa completamente, che dava sulla tensostruttura esterna, i cui nodi di bloccaggio erano stati slacciati. Aveva poi tentato di asportare nove bottiglie di vino, che aveva posizionato su un tavolino esterno, azione che non ha portato a compimento in quanto, sorpreso dal titolare, si era dato alla fuga.



Da accertamenti è risultato che il 39enne è destinatario di un ordine di carcerazione per il quale deve espiare una pena di 6 anni e 9 mesi di reclusione. Ora si trova in carcere.





