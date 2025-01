Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella serata di venerdì scorso in zona Corassori a Modena, un giovane di 21 anni, privo di patente e alla guida di un veicolo sportivo, ha forzato un posto di blocco della Guardia di Finanza. L'episodio ha dato luogo a un inseguimento per le vie cittadine che si è concluso con un incidente e il successivo arresto del conducente.'Tali eventi mettono in evidenza una crescente e preoccupante tendenza: la mancata osservanza degli alt imposti dalle autorità. Questa pratica, che si sta ripetendo con frequenza crescente, costituisce un grave rischio per la sicurezza pubblica e per gli operatori delle forze dell'ordine, costretti a fronteggiare situazioni di pericolo nel tentativo di garantire la legalità' - lo dichiara, in una nota, la segreteria generale dell'Unione Sindacale Italiana Finanzieri.