Modena, furto al bar: nel video il ladro che entra.. con le chiavi

Furto ieri sera intorno alle 10 al bar Antica Ferramenta di Corso Canalchiaro 95 a Modena. Ad accorgersi del colpo sono stati questa mattina i titolari Roberta Corradi e Stefano Bellei: nel locale non mancava nulla se non l'incasso della giornata precedente, nemmeno la serratura della porta di ingresso risultava forzata. Solo dalla visione del video ripreso dalla telecamera interna al locale è stato possibile ricostruire l'accaduto. Un video che i titolari hanno fornito a La Pressa e che siamo in grado di mostrare.Intorno alle 22 un uomo col volto travisato dal cappello e dalla mascherina è entrato nel locale usando a quanto pare una chiave, probabilmente un passepartout. Una volta entrato nel bar si è diretto con sicurezza verso il registratore di cassa e ha prelevato monete e contanti. Subito dopo è uscito richiudendo la porta.'Parliamo di un bottino di circa 300 euro - spiega lo stesso Stefano Bellei - ma ora dovremo naturalmente cambiare la serratura della porta per evitare che il fatto si ripeta'.