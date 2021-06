Modena, investita in via Giardini: morta la 66enne Maria Elisa Zuchi

Non ce l'ha fatta la donna di 66 anni investita ieri mattina mentre attraversava a piedi via Giardini a Modena. Ad investire la donna era stata una Fiat Punto guidata da un 54enne. Maria Elisa Zuchi, professoressa di tedesco in pensione, è deceduta oggi nel tardo pomeriggio. Dopo l'incidente la signora era stata portata a Baggiovara nel reparto di Terapia intensiva, dove è rimasta ricoverata fino al decesso. Da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi.

