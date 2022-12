Modena, maxi furto di gasolio in azienda di autotrasporto

Entrati nel piazzale interno, dopo aver manomesso i sistemi di sicurezza, con una pompa i ladri hanno estratto dalla cisterna circa 1500 litri

Furto di gasolio nella notte in un'azienda di autotrasporto ai Torazzi di Modena. I ladri sono entrati in azione alla Autotrasporti Caretti e Franchini di via Raimondo dalla Costa. Entrati nel piazzale interno, dopo aver manomesso i sistemi di sicurezza, con una pompa i ladri hanno estratto dalla cisterna in uso all'azienda circa 1500 litri di gasolio per un valore di poco inferiore ai 3mila euro.



I titolari si sono accorti dell'ammanco solo al mattino al momento di rifornire uno dei mezzi aziendali. Nel pomeriggio è stata sporta denuncia in questura.

Non è la prima volta che l'azienda è finita nel mirino dei ladri, qualche anno fa infatti i malviventi fecero irruzioni negli uffici al piano superiore del capannone. In generale la zona artigianale dei Torazzi è da tempo oggetto di furti, solo pochi giorni fa nella zona era stato svuotato un furgone per un bottino in attrezzatura da diverse migliaia di euro.





