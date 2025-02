Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Trenitalia-Tper presenterà una denuncia formale alla Polizia Ferroviaria cui consegnerà le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del treno su cui sono saliti, ieri, i tifosi del Mantova diretti a Modena per la sfida tra emiliani e lombardi nel campionato di calcio di Serie B rendendosi protagonisti di atti vandalici con rifiuti e decine di bottiglie e lattine di birra vuote abbandonate sui sedili, nei corridoi, nei vani portabagagli; con pavimenti imbrattati e toilette intasate; marcia bloccata tirando il freno di emergenza e il tentativo, all'arrivo in stazione a Modena, di scontro con i rivali.Sul convoglio Trenitalia-Tper 22479 Mantova-Modena, hanno viaggiato circa 700 supporter virgiliani che hanno lasciato il treno, in condizioni di forte degrado.

In vista della presenza a bordo dei sostenitori mantovani, segnalata dalla Questura di Mantova spiegano dalle Ferrovie dello Stato, Trenitalia-Tper si era attivata con personale di supporto, sul treno, in contatto costante con le sale operative di Trenitalia-Tper e Rfi e prima della partenza erano stati fatti controlli sul possesso dei biglietti di viaggio insieme ad agenti della Polizia Ferroviaria.Lungo il tragitto tra Mantova e Modena viene sottolineato ancora in una nota, 'si sono verificati atti vandalici che hanno comportato soste prolungate nelle stazioni di fermata e due stop non programmati del treno con conseguenti ritardi sulla linea'. In particolare, viene aggiunto, 'sia a Rolo che in arrivo a Modena sono stati azionati indebitamente i freni di emergenza e sono state sboccate le porte di discesa. In arrivo a Modena alcune decine di tifosi sono poi scesi sui binari facendo esplodere petardi e fumogeni, lanciando sassi anche in direzione del treno e tentando uno scontro con i tifosi del Modena. La presenza dei tifosi sui binari ha comportato anche la sospensione della circolazione nel nodo di Modena per circa 15 minuti. A Carpi - conclude la nota - è stato necessario un intervento di soccorso sanitario'.