Modena, turista aggredito con spray e scippato della catenina

'Un episodio, l'ennesimo, la zona è allo sbando e nei fatti abbandonata a se stessa. Episodi di criminalità continui, dallo spaccio, alle aggressioni, dagli scippi al consumo di droga.

Nessuno sembra fare nulla, i Giardini Ducali (nella foto) sono il quartier generale di chi vende e consuma droga, crack soprattutto, ma anche eroina - afferma Manuela Spaggiari di Noi Moderati -. Le donne sono molestate e molte non entrano più nel parco, anche settimana scorsa, una ragazza ha dovuto fermare un'auto di passaggio perché minacciata da un balordo. Tante sono le persone che cercano di abbandonare la zona. Un disastro. Ora si aggiungono anche le aggressioni ai turisti. In tutto questo sindaco e assessore alla sicurezza che cosa stanno facendo? A parte rimanere in silenzio? Mancano poche ore al Festival della filosofia, forse sarebbe più utile un festival della sicurezza con qualche proposta concreta'.