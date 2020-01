Modena, uffici in via Zarlati distrutti dalle fiamme

Ieri sera verso le 22 i vigili del fuoco sono intervenuti a Modena, nella zona di via Nobili e via Zarlati, per un incendio sviluppato all'interno del blocco uffici di un fabbricato industriale al momento inutilizzato di via Nobili 340. Le fiamme hanno fatto presa su masserizie ancora presenti, nessuna persona risulta coinvolta ma si registrano danni importanti alle strutture del blocco uffici. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle prime ore di questa mattina e al momento sono in corso le ultime opere di verifica.

Le cause sono in corso di accertamento: non si esclude alcuna ipotesi.