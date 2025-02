Modena, violenza inaudita in stazione: 15enne pestato da banda di stranieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ancora un gravissimo episodio di violenza alla stazione delle corriere di Modena. Un ragazzo di 15 anni residente a Castelfranco Emilia è stato picchiato con calci e pugni da una banda composta da una quindicina di giovani, in gran parte minorenni e tutti nordafricani, uno di loro era addirittura armato di chiave inglese. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 14 all'uscita di scuola. Il giovane, come riferisce il padre, il giorno prima aveva avuto un diverbio verbale con un coetaneo e così, l'indomani, il ragazzo straniero si è presentato con un gruppo di coetanei per una vera e propria spedizione punitiva ai danni del 15enne.



Mentre aspettava l'autobus per tornare a casa, la vittima è stata inseguita e gettata a terra dalla baby gang e presa a calci e pedate.

Il pestaggio è stato anche filmato e postato su Instagram (la redazione de La Pressa è in possesso del video di una violenza inaudita,). 'Mio figlio è stato brutalmente picchiato senza che nessuno intervenisse, nessun agente e nessuna forza di polizia, a dispetto delle promesse di questi mesi era presente - spiega il padre che oggi si rivolgerà alle forze dell'ordine per denunciare il fatto -. Davanti a ritorsioni simili si ha quasi il timore di denunciare, la situazione è completamente fuori controllo. Una violenza gratuita e nessuno fa nulla per arginarla, l'unico desiderio è quello di lasciare un Paese ridotto così'.