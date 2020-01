Morte Dall'Aglio: Pm chiede l'archiviazione per gli Amici del Nuoto

Svolta nell'indagine sulla morte di, il nuotatore 24enne morto nell'agosto 2017 nella palestra della piscina dei Vigili del fuoco di Modena. La pmdopo due anni e mezzo di indagini ha chiesto oggi l'archiviazione per il responsabile dell’associazione 'Amici del Nuoto' che ha in gestione la piscina dei vigili del fuoco,, e per il direttore sportivo. Dalle indagini era emerso che il giovane soffriva di aritmie legate a una patologia cardiaca congenita e ci si era dunque concentrati sulla possibilità di un intervento salvavita nel momento del malore. Ora per i due responsabili della struttura modenese la Pm ha chiesto la archiviazione. Resta aperta la posizione del medico reggiano che aveva firmato il nullaosta alla attività sportiva.