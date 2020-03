Morti in carcere, si indaga per omicidio colposo

Verrà aperta una indagine per omicidio colposo su tre delle sei morti in carcere a Modena dopo la rivolta di ieri . Altri tre detenuti invece sono deceduti già fuori dal circondario durante il trasferimento. Lo ha reso noto poco va ilSi tratta di una accusa generica in realtà per garantire lo svolgimento degli accertamenti necessari a ricostruire i fatti drammatici di ieri. Sui deceduti verrà fatta l'autopsia, ma quanto emerge non vi sono segni di collutazione sui corpi. Con ogni probabilità i detenuti sono stati vittime di una overdose provocata dai farmaci razziati nella struttura sanitaria interna al carcere poi data alle fiamme.