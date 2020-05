Moto incendiata, distrutte anche due auto

Rogo, pare accidentale, questa mattina alle ore 6,20 in via Stradivari in città. I Vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell'incendio che ha interessato una moto, completamente distrutta, e due auto parcheggiate a fianco del motociclo. Dalle prime ricostruzioni pare che la moto abbia preso fuoco poco dopo essere stata posteggiata. Le fiamme hanno divorato in breve il mezzo, intaccando anche le due auto parcheggiate ai lati, provocando danni ingenti. Nessuna persona è stata coinvolta.